Главный детский травматолог Подмосковья поздравил будущих коллег с Днем студента

Немало студентов-медиков трудится в стенах МОДКТОБ медицинскими сестрами, а позже возвращаются уже в качестве ординаторов. Многие бывшие волонтеры студенты-медики стремятся в МОДКТОБ для начала своей врачебной трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«На базе МОДКТОБ функционирует целых 2 кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова и кафедра травматологии-ортопедии ФУВ МОНИКИ», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Студенты Московского областного медколледжа № 1 уже более 10 лет дарят нашим маленьким пациентам новогоднюю сказку, а студенты-медики Волонтерского Центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» скрашивают пребывание пациентов в больнице.

«Несколько уже штатных врачей нашей больницы еще совсем недавно были ординаторами МОДКТОБ. Кстати, с 2020–2024 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — добавил Александр.

Передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и приобщиться к практической травматологии и ортопедии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.