Главный детский травматолог Подмосковья показал, как технологии изменили МОДКТОБ

Каждый день без выходных и праздников в МОДКТОБ оказывают травматолого-ортопедическую помощь всем обратившимся пациентам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«3 марта 1913 года состоялось открытие санатория для больных туберкулезом, который был построен на средства Александры Александровны Четвериковой и назван в честь ее дочери Натальи. На сегодняшний день МОДКТОБ — единственное медицинское учреждение в Московской области, которое оказывает практически весь спектр травматолого-ортопедической помощи детям и подросткам Московской области», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По фотографиям можно заметить, что технологии шагнули далеко вперед. Если ранее рентгенограммы необходимо было расчертить от руки, то сегодня специалисты МОДКТОБ могут это сделать благодаря компьютеру и современным программам. Тем самым экономится время, соответственно сотрудники больницы могут оказать медицинскую помощь большему количеству детей и подростков Московской области. Благодаря современным технологиям, травматолого-ортопедической помощь в МОДКТОБ стала высокотехнологичной.

Время идет вперед, все меняется, но главное всегда остается. МОДКТОБ — традиции, преемственность поколений, большой опыт и ежедневное оказание высококвалифицированной травматолого-ортопедической помощи маленьким жителям Московской области.

Медицинское оборудование закупается благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.