Главный детский травматолог Подмосковья объяснил правила первой помощи при травмах

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Московской области Александр Григорьев рассказал, как правильно оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях и открытых ранах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Александр Григорьев, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Московской области, напомнил, что при подозрении на перелом необходимо зафиксировать поврежденную конечность и обратиться за медицинской помощью. Он подчеркнул, что не следует лишний раз двигать травмированную конечность, чтобы избежать дополнительных повреждений. Фиксация помогает уменьшить боль и предотвратить дальнейшие травмы до прибытия врачей.

В случае кровотечения специалист рекомендовал наложить давящую стерильную повязку для остановки крови. При сильном кровотечении следует использовать жгут выше места повреждения и обязательно зафиксировать время его наложения.

Если у пострадавшего открытая рана, ее нужно промыть перекисью водорода или хлоргексидином и наложить стерильную повязку. Эти антисептики эффективно дезинфицируют рану и предотвращают развитие инфекции. Применять растворы, содержащие спирт, такие как йод или зеленка, запрещено.

Григорьев отметил, что деформация конечности может указывать на серьезную травму, например, перелом или вывих. В таких случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт для своевременного лечения и снижения риска осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.