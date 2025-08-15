Главный детский эндокринолог по ЦФО посетила НИКИ детства для обмена опытом

Директор Российской детской клинической больницы, главный внештатный специалист детский эндокринолог по ЦФО Минздрава России, профессор Елена Петряйкина и руководитель Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» Анастасия Глазырина посетили Научно-исследовательский клинический институт детства. Цель встречи — обмен опытом по реализации в РДКБ пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Нам очень ценно, что мы начинаем сотрудничество с НИКИ детства, который является экспертом в области реабилитации детей и подростков. Сегодня Институт детства участвует в проекте по комплексной реабилитации детей. Мы приехали, чтобы перенять ваш опыт и знания. С 2026 года Федеральный реабилитационный центр „Кораблик“ также присоединяется к проекту по реабилитации детей из Подмосковья, и нам важно изучить лучшие практики в этой области», — отметила Елена Петряйкина.

В январе этого года Институт детства был выбран одним из 9 учреждений Московской области, где будет реализовываться пилотный федеральный проект по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«За 7 месяцев реализации проекта у нас прошли реабилитацию 13 детей от 4 до 17 лет, которым категория „ребенок-инвалид“ была установлена в 2025 году впервые. А теперь у юных пациентов с ограниченными возможностями здоровья появится возможность проходить реабилитацию в РДКБ. И мы с огромным удовольствием поделились с коллегами всеми наработками, технологиями и практиками», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Теперь у юных жителей Подмосковья, которым требуется восстановительное лечение, появится шанс пройти реабилитацию Российской детской клинической больнице, где работают с широким спектром заболеваний в области неврологии и нейрохирургии, травматологии и ортопедии, пульмонологии, онкологии, торакальной и абдоминальной хирургии.

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата стартовал в России в 2022 году. Сертификат позволяет оплатить не только все необходимые реабилитационные мероприятия, но и питание и проживание как самих пациентов, так и их сопровождающих. Все затраты на реабилитацию компенсируются Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.