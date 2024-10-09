Глава центра венерологии МОККВД рассказала о профилактике венерических бородавок

Одной из наиболее распространенных половых инфекций является папилломавирусная инфекция (венерические бородавки). Ее вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ), который характеризуется образованием разнообразных разрастаний на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, мочеиспускательного канала, влагалища, шейки матки, перианальной области. Инфекция может протекать бессимптомно и представлять опасность для заражения партнера и развития осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Все типы вируса папилломы человека делятся на группы высокого и низкого онкогенного риска, основываясь на их способности инициировать рак. Источниками заражения могут быть как больные люди, так и носители вируса без симптомов. Передача инфекции происходит половым путем, трансплацентарным (от матери плоду во время беременности), перинатальным (от матери ребенку во время родов) и контактно-бытовым. Увеличивают риск заражения такие факторы, как раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров, наличие других инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, травмирующие формы половых контактов, незащищенные половые контакты, употребление алкоголя, курение, наркотическое опьянение и наличие сопутствующей хронической патологии мочеполовой системы.

«Для профилактики рекомендуется регулярное посещение врача-дерматовенеролога вместе с половым партнером, использование средств барьерной контрацепции (презервативов) при половых контактах и исключение неразборчивых половых связей с частыми сменами партнеров», — сообщает заведующий центром венерологии Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Анна Шаталова.

При обнаружении образований на половых органах следует обратиться к врачу-дерматовенерологу, который определит методы лечения в зависимости от формы инфекционного процесса, его тяжести и прогноза течения, а при необходимости направит к гинекологу, урологу или проктологу. Запись на прием к специалисту возможна через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.