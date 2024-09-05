Глава Ступина обсудил здравоохранение в рамках еженедельного здравчаса

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями, главным врачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой обсудил ситуацию в сфере здравоохранения округа. Об этом сообщила пресс-служба адмниитсрации городского округа.

За рассматриваемый период наблюдается спад количества обращений от жителей. Запросы ступинцев касались обеспечения лекарственными препаратами, некорректного поведения медицинского персонала.

Жительница обратилась за получением лекарственных препаратов. Запрос отработан, препараты переданы заявительнице.

Жалобы на поведение врачей детально рассматриваются комиссией с назначением дисциплинарных взысканий.

«Анализ обращений проводится ежедневно. Мы стараемся принимать решения взвешенно, нацеливаясь на результат. Если не можем решить проблему сразу, просим наших заявителей немного подождать, обосновывая задержки ответов», — сказала Светлана Чудакова.



Коллектив Ступинской клинической больницы продолжает пополняться новыми специалистами. С начала года к СКБ присоединились 27 специалистов. Окончили обучение врачи-ординаторы, их приход ожидается до 10 сентября. Среди них 2 кардиолога, 2 анестезиолога-реаниматолога, акушер-гинеколог, отоларинголог и 2 терапевта.



Продолжается работа по обеспечению сельских жителей пунктами выдачи лекарственных препаратов в формате «интернет-аптеки» на базе амбулаторий. Врач деревни Городище направлен на необходимое обучение, после амбулатория сможет подать заявку на лицензирование по осуществлению фармацевтической деятельности. На данный момент возможностью оформить заказ в «интернет-аптеке» обеспечены жители 5 сел округа.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.