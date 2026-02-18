Глава Сергиево-Посадского округа проверила работу поликлиники №3 в микрорайоне Звездочка

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев провели выездное совещание в поликлинике №3 микрорайона Звездочка, чтобы оценить работу учреждения и обсудить обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оксана Ероханова и Олег Дмитриев в рамках «Здравчаса» осмотрели поликлинику №3, проверили наличие очередей, работу оборудования и пообщались с посетителями. Такие проверки проходят в Сергиево-Посадском округе каждую неделю.

Оксана Ероханова отметила, что в поликлиниках округа работают молодые и опытные врачи, которые используют современные методы коммуникации. По ее словам, коллектив врачей значительно обновился, однако мешают устоявшиеся стереотипы, сложившиеся за прошлые годы.

В актовом зале поликлиники №3 руководители амбулаторных подразделений обсудили итоги работы. Главный врач Олег Дмитриев сообщил, что количество обращений и жалоб от жителей снизилось примерно вдвое с начала года благодаря налаженной обратной связи. Основные вопросы касаются документооборота и записи к узким специалистам. Для решения проблем действует горячая линия главного врача: +7 (999) 277-25-52 (с 8:00 до 17:00 в будние дни) и +7 (498) 602-03-59 доб. 18007 (с 9:00 до 18:00 в будние дни).

Также обращения принимаются через чат «Сергиев Посад. Здоровье» в Telegram. В больнице регулярно пересматривают алгоритмы обработки обращений, поступающих через этот канал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.