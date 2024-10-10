Глава Реутова провел «Здравчас» с представителями учреждений здравоохранения

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сегодня в 10:05

В Реутове прошел «Здравчас» с главой округа Филиппом Науменко. Началась встреча с вручения наград двум участковым врачам в честь профессионального праздника — Дня терапевта. Цветы и грамоты Татьяне Зайцевой и Екатерине Марковой вручил Филипп Науменко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На «Здравчасе» рассказали, что сейчас идут конкурсные процедуры и вскоре начнется ремонт входных групп в детской поликлинике в Садовом проезде и в отделении спортивной медицины по улице Головашкина.

Обсудили вопрос диспансеризации и медицинских осмотров. Врачи готовы выезжать на предприятия Реутова, и в ходе «Здравчаса» глава округа дал поручение увеличить количество выездных диспансеризаций.

Было отмечено, что кампания по вакцинированию населения идет успешно, 27,1% жителей города уже поставили прививки от гриппа. Главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев обратил внимание на необходимость увеличить охват людей старше 60 лет прививками от пневмококковой инфекции.

Также на «Здравчасе» обсудили кадровые вопросы, обращения жителей, связанные с электронной регистратурой и другие.

Среди текущих вопросов рассмотрели инициативу, увековечить память недавно умершего известного кардиохирурга Рената Акчурина. Известный кардиохирург, делавший операцию на сердце президенту России Борису Ельцину, после окончания Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова (ныне Сеченовский университет) работал врачом-травматологом Реутовской городской больницы. По поручению главы Реутова, будет рассмотрена возможность размещения на здании больницы мемориальной доски.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.