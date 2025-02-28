Глава Павлово-Посадского округа доложил Андрею Воробьеву о капремонте поликлиник

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о том, что в 2024 году в округе после капремонта открыли две поликлиники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2024 году пациентов стала принимать поликлиника №3 Павлово-Посадской больницы и взрослая поликлиника в Электрогорске.

«Андрей Юрьевич, вы поддержали капремонт поликлиники №3, когда посещали наш округ. Она обслуживает 22 тыс. человек в центре Павловского Посада. В марте прошлого года уже открыли обновленный объект. Кроме того, в январе 2024-го после капремонта также начала работу взрослая поликлиника в Электрогорске, которая обслуживает 19 тыс. человек», — сказал Семенов.

В этом году начнет работу ФАП в д. Назарьево.

Глава округа добавил, что в прошлом году был привлечен 31 медицинский специалист. В этом планируется привлечь еще порядка 33.

По словам Семенова, все меры поддержки, которые существуют в регионе, пользуются популярностью. Для медработников приобретают квартиры и готовят участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.