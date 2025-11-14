Глава округа оценил строительную готовность терапевтического корпуса Раменской больницы

сегодня в 15:24

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» Эдуард Малышев продолжает держать на личном контроле ход капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На какой стадии объект:

Работы по фасадной части и входным группам на завершающем этапе

Проводится уличная трассировка системы вентиляции

Основной акцент сделан на отделочные работы: электрика, слаботочные сети

Палаты и коридоры уже готовы, идет окраска стен

В скором времени будет произведена укладка напольного покрытия



В части внешнего благоустройства:

Завезен чернозем

Засеян газон, укрыт геотекстилем

Уложено асфальтобетонное покрытие



Какие отделения будут в обновленном корпусе:

Отделение неврологии с койками для пациентов с нарушением мозгового кровообращения

Кардиологическое отделение

Отделение гастроэнтерологии с койками эндокринологии

Отделение терапии с койками пульмонологии и гематологии

Физиотерапия

Кабинеты функциональной диагностики

Кабинет эндоскопии

Отделения, которые исторически функционировали в этом корпусе.



Условия для пребывания пациентов значительно улучшатся и будут соответствовать современным стандартам медицины: в блоке две палаты, рассчитанные на 2-3 пациентов. В каждом блоке предусмотрены санузел и душ.

На сегодняшний день на объекте задействованы 140 человек, 3 единицы техники. Строительная готовность составляет более 80%.

«Хочу поблагодарить подрядную организацию за высокий профессионализм, темпы и качество проводимых работ», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.



«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.