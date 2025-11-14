Глава округа оценил строительную готовность терапевтического корпуса Раменской больницы
Фото - © Раменский медиацентр
В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» Эдуард Малышев продолжает держать на личном контроле ход капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
На какой стадии объект:
- Работы по фасадной части и входным группам на завершающем этапе
- Проводится уличная трассировка системы вентиляции
- Основной акцент сделан на отделочные работы: электрика, слаботочные сети
- Палаты и коридоры уже готовы, идет окраска стен
- В скором времени будет произведена укладка напольного покрытия
В части внешнего благоустройства:
- Завезен чернозем
- Засеян газон, укрыт геотекстилем
- Уложено асфальтобетонное покрытие
Какие отделения будут в обновленном корпусе:
- Отделение неврологии с койками для пациентов с нарушением мозгового кровообращения
- Кардиологическое отделение
- Отделение гастроэнтерологии с койками эндокринологии
- Отделение терапии с койками пульмонологии и гематологии
- Физиотерапия
- Кабинеты функциональной диагностики
- Кабинет эндоскопии
- Отделения, которые исторически функционировали в этом корпусе.
Условия для пребывания пациентов значительно улучшатся и будут соответствовать современным стандартам медицины: в блоке две палаты, рассчитанные на 2-3 пациентов. В каждом блоке предусмотрены санузел и душ.
На сегодняшний день на объекте задействованы 140 человек, 3 единицы техники. Строительная готовность составляет более 80%.
«Хочу поблагодарить подрядную организацию за высокий профессионализм, темпы и качество проводимых работ», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.
«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.