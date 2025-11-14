Глава округа оценил строительную готовность терапевтического корпуса Раменской больницы

Здравоохранение

Фото - © Раменский медиацентр

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» Эдуард Малышев продолжает держать на личном контроле ход капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На какой стадии объект:

  • Работы по фасадной части и входным группам на завершающем этапе
  • Проводится уличная трассировка системы вентиляции
  • Основной акцент сделан на отделочные работы: электрика, слаботочные сети
  • Палаты и коридоры уже готовы, идет окраска стен
  • В скором времени будет произведена укладка напольного покрытия

В части внешнего благоустройства:

  • Завезен чернозем
  • Засеян газон, укрыт геотекстилем
  • Уложено асфальтобетонное покрытие

Какие отделения будут в обновленном корпусе:

  • Отделение неврологии с койками для пациентов с нарушением мозгового кровообращения
  • Кардиологическое отделение
  • Отделение гастроэнтерологии с койками эндокринологии
  • Отделение терапии с койками пульмонологии и гематологии
  • Физиотерапия
  • Кабинеты функциональной диагностики
  • Кабинет эндоскопии
  • Отделения, которые исторически функционировали в этом корпусе.

Условия для пребывания пациентов значительно улучшатся и будут соответствовать современным стандартам медицины: в блоке две палаты, рассчитанные на 2-3 пациентов. В каждом блоке предусмотрены санузел и душ.

На сегодняшний день на объекте задействованы 140 человек, 3 единицы техники. Строительная готовность составляет более 80%.

«Хочу поблагодарить подрядную организацию за высокий профессионализм, темпы и качество проводимых работ», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.