Глава Минздрава Подмосковья Забелин посетил НИКИ детства

Многопрофильный стационар научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ детства) посетили зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Васильевич Забелин и замглавы городского округа Мытищи Ирина Ваврик. Цель визита — ознакомление с условиями оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи детям, а также с опытом внедрения передовых технологий в практику детского здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Особое внимание было уделено центру наследственных заболеваний легких — специализированное подразделение, оказывающее помощь детям с редкими и генетически обусловленными респираторными заболеваниями.

Министр посетил медико-генетический центр, где применяются новейшие методы молекулярной и цитогенетической диагностики, и подчеркнул важность раннего выявления наследственных заболеваний и необходимость расширения доступа к генетическому консультированию для семей Московской области.

Особый интерес вызвало отделение медицинской реабилитации, где представлено современное оборудование для восстановления детей с неврологическими заболеваниями. Максим Забелин пообщался с пациентами и их законными представителями, отметив высокий уровень гуманизации медицинской помощи.

В ходе визита министр посетил стоматологический кабинет, в котором получают помощь дети нуждающиеся в оказании помощи с применением анестезиологического пособия, детское кардиологическое и эндокринологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, педиатрическое отделение с гастроэнтерологическими койками, где расположен единственный в Московской области центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у детей.

По итогам визита директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что для института большая честь принимать таких высоких гостей.

«Каждый проект, реализуемый в нашем институте, — это результат слаженной работы коллектива, верящего в будущее детской медицины. Мы стремимся не просто лечить, а возвращать детям здоровье, возможности и радость полноценной жизни», — сказала Одинаева.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в завершение визита поблагодарил коллектив института.

«Спасибо большое вам за работу! За продвижение на новые высоты Подмосковья. То, что вы делаете здесь — это не просто медицина, это прорыв, который задает новый стандарт детского здравоохранения в регионе и за его пределами», — сказал Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.