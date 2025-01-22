Глава Минздрава Подмосковья проверил готовность ряда блоков филиала № 2 в Балашихе

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин и глава Балашихи Сергей Юров проверили готовность нескольких блоков филиала № 2 Балашихинской больницы после капремонта. Вместе с депутатом Госдумы Аллой Поляковой они оценили готовность ряда отделений в больнице по шоссе Энтузиастов, 41, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы в филиале № 2 Балашихинской больницы были проведены благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». С 15 июля 2024 года продолжались работы по комплексному обновлению пищеблока, рентгенокабинета, а также отделения анестезиологии, реанимации и операционного блока.

«Активная реализация народной программы «Единой России» продолжается в Подмосковье: строятся новые больницы, поликлиники и амбулатории, закупается современное медицинское оборудование и проводятся обучения для повышения квалификации медиков. Сегодня в рамках депутатского контроля посетила филиал № 2 Балашихинской больницы. На текущий момент завершенность ремонта пищеблока составляет 95%, операционного блока и отделения анестезиологии и реанимации составляет 80%. Важно, что в медицинском учреждении будет современное оборудование, соответствующее всем стандартам качества и обеспечивающее эффективное лечение. Доступная медицинская помощь — это основа здоровья жителей Московской области», — отметила Алла Полякова.

В настоящий момент рентген-кабинет полностью оснащен новым оборудованием и даже принял своих первых пациентов.

«Рентген-кабинет с оборудованием уже введены в работу. Важно отметить, что новое оборудование полностью цифровое и это дает возможность еще больше пациентов пропускать на исследования, соответственно, и врачам это тоже удобно. Готовность пищеблока составляет 95%, проведены электромонтажные работы, выполнен клининг. Осталось подключить оборудование и готовы принять поставщиков по питанию. А готовность реанимации и операционного блоков составляет 98%. Будут произведены клининг и дезинфекция и закончены мелкие хозяйственные моменты», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Филиал № 2 Балашихинской больницы принимает пациентов с 1965 года.

Его обновленный коечный фонд после капитального ремонта составит 361 место. И будет принимать пациентов в отделениях хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии, а также в педиатрическом соматическом и паллиативной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.