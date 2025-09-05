Глава Минздрава Подмосковья поздравил коллектив центра Рошаля с годовщиной

Год назад в Московской области начал работать детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагман детского здравоохранения региона. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин поздравили коллектив с первым годом работы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Всего год назад в Подмосковье заработал центр Рошаля, но сразу он стал лидером детского здравоохранения региона. Здесь работают лучшие медицинские специалисты, используются самые современные методы диагностики и лечения, которые позволяют оказывать в том числе высокотехнологичную медпомощь маленьким пациентам. За первый год работы в Центре Рошаля получили медицинскую помощь более 200 тыс. детей — не только из Подмосковья, но и из других регионов России. Спасибо за вашу верность профессии и стремление добиваться высоких результатов!» — сказал Максим Забелин.

За вклад, внесенный в развитие здравоохранения Подмосковья, Людмила Болатаева и Максим Забелин наградили медицинских специалистов центра Рошаля Благодарностями губернатора Московской области и регионального Минздрава. Стремление спасать людей Анатолий Крушельницкий унаследовал от родителей. Его отец — также врач анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук. Мама — врач лучевой диагностики, а прабабушка была акушеркой. В Центре Рошаля он работает с открытия.

«Работа в нашем центре — это уникальная возможность для профессиональной реализации: современное оснащение и продуманная инфраструктура позволяют в полной мере раскрывать свои амбиции, воплощать идеи, развивать новые направления в лечении детей. Особенно ценно, что созданные условия дают возможность не только оказывать помощь на самом высоком уровне, но и заниматься научной деятельностью, что является важной частью работы врача-реаниматолога. Это вдохновляет, мотивирует и открывает новые горизонты для развития как всего коллектива, так и каждого специалиста», — сказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Анатолий Крушельницкий.

В ДКЦ имени Л. М. Рошаля оказывается медицинская помощь по 28 профилям, работают 23 операционных. За год работы амбулаторную помощь здесь получили почти 165 тыс. детей, а стационарное лечение прошли более 25 тыс. маленьких пациентов. Более 60% операций выполняется малоинвазивным методом. Врачи центра с помощью телемедицины регулярно консультируют специалистов из других учреждений здравоохранения, а также пациентов. Работает центр критических состояний. Его сотрудники круглосуточно мониторят состояние детей, которые находятся в отделениях реанимации в стационарах Подмосковья, при необходимости корректируют их лечение и организуют транспортировку санавиацией. А с 1 сентября в Одинцовском округе заработал филиал Центра Рошаля, где в рамках ОМС получить медицинскую помощь, консультации специалистов, пройти диагностику могут не только дети, но и взрослые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.