Глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин посетил Наро-Фоминскую больницу

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил Наро-Фоминскую больницу с целью ознакомления с текущей ситуацией в медицинском учреждении и обсуждения перспектив его развития. В ходе визита министр побывал на нескольких объектах больницы, включая закрытый хирургический корпус, Наро-Фоминскую взрослую поликлинику, а также кардиологический и терапевтический стационары. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Он осмотрел ход ремонтных работ в кардиологическом корпусе, которые ведутся с 2023 года и близки к завершению. Также он пообщался с пациентами взрослой поликлиники и врачами, ведущими прием, чтобы узнать об их потребностях и проблемах.

«Сегодня мы ознакомились с работой коллектива Наро-Фоминской больницы. Посмотрели, как идет ремонт в кардиологическом корпусе. Скоро он будет открыт для жителей Наро-Фоминска и помощь пациентам с болезнями системы кровообращения будет оказываться на самом современном уровне. Обсудили с коллегами некоторые направления и вопросы. Это в первую очередь дальнейшее приведение в порядок материально-технической базы, решение вопроса с ремонтом хирургического основного корпуса. Отрадно то, что коллектив слаженный, работает хорошо, несмотря на стесненные условия в связи с закрытием корпуса. Что касается дальнейших целей и задач, то будем докладывать губернатору об успехах коллег, о тех задачах, которые они просят решить», — заявил Максим Забелин.

В ходе визита перед министром были озвучены проблемы, требующие оперативного решения, о которых рассказал главный врач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко. Ожидается, что результаты визита министра здравоохранения Московской области в Наро-Фоминскую больницу будут учтены при формировании планов по развитию системы здравоохранения в регионе и поспособствуют улучшению условий оказания медицинской помощи жителям Наро-Фоминского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.