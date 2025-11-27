Глава Лосино-Петровского торжественно открыл новую поликлинику

сегодня в 14:54

В событии приняли участие депутат Госдумы Александр Толмачев, руководство Щелковской больницы, врачи, муниципальные депутаты, подрядчик и активные жители.

С просьбой о строительстве медицинского учреждения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву от лица жителей обратилась Наталья Риттер во время личного приема. Сегодня вместе с ней и ее сыном Романом дали старт работе поликлиники.

Медицинское учреждение возвели по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Большое спасибо нашему губернатору и его команде за помощь в реализации проекта.

Учреждение соответствует единому областному стандарту «Наша поликлиника», учтены все требования безопасности и комфорта. Ежедневно врачи смогут принимать 270 взрослых и 50 детей. За высокий профессионализм и самоотверженный труд вручил медикам благодарственные письма

Открытие поликлиники — важный шаг в развитии инфраструктуры и улучшении качества медицинского обслуживания в городском округе: учреждение станет флагманским в оказании медицинской помощи населению.

Медицинскую помощь будут оказывать в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 16:00. Воскресенье — выходной день. Новое здание расположено по адресу: пгт. Свердловский, ул. Заводская, д. 20А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – сказал Воробьев.