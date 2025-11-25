Глава Каширы Роман Пичугин посетил подстанцию скорой медицинской помощи

сегодня в 10:47

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин побывал с рабочим визитом на Каширской подстанции скорой медицинской помощи. В выезде приняли участие председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, заместитель главы Светлана Троицкая, другие представители администрации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета познакомился с работой подстанции, побеседовал с ее сотрудниками. Медики высказали ряд пожеланий, среди которых организация автобусного маршрута от железнодорожного вокзала, обустройство парковки и тротуара от здания подстанции к пешеходному мосту. Возможности решения вопросов изучат профильные специалисты.

В заключение встречи Роман Пичугин вручил Благодарственные письма фельдшерам Софье Щукиной и Ксении Воронцовой, а также водителю Дмитрию Антипову за высокий уровень оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

Подстанция скорой медицинской помощи (ПСМП), входящая в структуру Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» располагается в современном здании, построенном по государственной программе Московской области. Она оснащена всем необходимым. В здании общей площадью 2 035,5 кв. м. находятся комфортные светлые кабинеты, комнаты для приема пищи и отдыха, душевые и раздевалки. Обустроены крытые обогреваемые ремонтные боксы.

Мощность подстанции позволяет обрабатывать до 90 вызовов за смену. В распоряжении учреждения имеется 7 специализированных автомобилей, которые ежедневно обслуживают 7 выездных бригад. Штат сотрудников составляет 115 человек, включая 34 водителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.