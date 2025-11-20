Глава ЯНАО рассказал о применении ИИ в диагностике рисков для здоровья

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов представил президенту Владимиру Путину опыт округа в сфере борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По его словам, на Ямале активно внедряются инновационные методы диагностики и терапии, сообщает «Север-Пресс» .

«На международной конференции AI JOURNEY 2025 представил президенту России Владимиру Владимировичу Путину наш опыт в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — основной причиной смертности как в стране, так и в нашем регионе. Хотя показатель на Ямале в три раза ниже среднероссийского, мы ищем возможности снижать его дальше. Болезни сердца и сосудов молодеют, особенно в Арктике. Наш фокус — на их ранней диагностике и профилактике», — написал Артюхов в социальных сетях.

Губернатор добавил, что врачам и пациентам помогают современные разработки, в частности, диагностический AI-ассистент GigaDoc, который в будущем позволит своевременно выявлять риски для здоровья ямальцев. Этот нейроинструмент способен за 15 секунд по видео лица определить 20 параметров, включая индекс массы тела, частоту пульса, артериальное давление, общий холестерин, липопротеины и другие важные показатели. Полученные данные оперативно направляются лечащему врачу.

Кроме того, Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым регионом в стране, включившим в программу диспансеризации расширенное исследование полной липидограммы. В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое работают специализированные сосудистые центры, а также созданы липидные кабинеты.

«В Год здоровья на Ямале планируем провести 100 тысяч таких анализов — обследование пройдет каждый третий взрослый житель региона. Дальнейшая цель — охватить все трудоспособное население. Там, где выявим нарушения, сразу назначим современные препараты», — заявил Артюхов.

На международной конференции AI JOURNEY 2025, проходящей в Москве с 19 по 21 ноября, представлены передовые технологические решения и практические примеры, демонстрирующие потенциал искусственного интеллекта для бизнеса и общества.

