Глава Домодедова провела встречу с руководством больницы в мкр Авиационный

На время капитального ремонта на Пирогова, 9 отделения хирургии и урологии переехали в стационар № 2 мкр. Авиационный городского округа Домодедово. Глава Домодедово встретилась с заведующей Ларисой Попковой и врачами стационара для обсуждения работы в новых условиях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На базе стационара № 2 открыто три операционных, наши врачи работают на современном медицинском оборудовании, позволяющем проводить высокотехнологичные малоинвазивные оперативные вмешательства. Уровень профессионализма врачей и медицинского оснащения смело может конкурировать с известными московскими медучреждениями», — отметила заведующая стационаром № 2 Лариса Попкова.

Ежесуточно врачи двух хирургических и урологического отделений проводят в среднем 10-12 высокотехнологичных операций, спасая людям здоровье, а нередко и жизнь. Внедрены и поставлены на поток видеохирургические операции при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, когда пациент страдает от хронической изжоги. Также успешно лечится с помощью лазерной хирургии варикозная болезнь — уже через три часа после операции пациент может вернуться домой и к привычному образу жизни.

Для удобства лечения в стационаре врачи-анестезиологи создали специальную базу по каждому пациенту. По QR-коду специалисты получают всю историю болезни в один клик.

Обсудили за круглым столом и кадровый вопрос. К поликлинике прикреплено порядка 20 тысяч человек и их необходимо качественно и своевременно обслуживать.

«Есть потребность во врачах и среднем медперсонале. Для привлечения кадров на муниципальном и региональном уровне есть меры поддержки: компенсация аренды жилья, доплаты, программа „Приведи друга“. Кроме того, в Домодедовской больнице проходят практику студенты», — сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.