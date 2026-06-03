Гинцбург сообщил о снижении дозы онковакцины «Неоонковак»

Научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе клинического применения онковакцины «Неоонковак» и сообщил о корректировке дозировки препарата, сообщает «Царьград» .

Первый доброволец уже получил четыре инъекции препарата и продолжает лечение дома. По словам Гинцбурга, вакцина оказалась настолько активной, что персонализированную дозу пришлось существенно снизить. Последнее введение состоялось 27 мая.

Второй участник клинического применения уже отобран. Критерий для обоих пациентов одинаковый — высокое содержание мутаций в опухоли, около 30 на миллион нуклеотидов при пороговом значении в десять. Кроме того, опухоли имеют «горячую» микросреду, что обеспечивает доступ иммунных клеток к очагу заболевания.

Первым участником стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи и высоким риском прогрессирования болезни. Накануне одной из инъекций ему также ввели ингибитор контрольных точек — препарат, снимающий блоки с иммунной системы.

Вакцину создают по индивидуальной мРНК-матрице на основе молекулярно-генетического анализа опухоли пациента. Сейчас состояние первого добровольца врачи контролируют дистанционно через специальные программы на мобильном телефоне.

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