Гинеколог рассказала о плюсах и минусах гормональных контрацептивов

Применение гормональных контрацептивов может полностью избавить женщин от болей, возникающих во время овуляции и менструаций. Однако могут быть и побочные эффекты. Об этом сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

«Применение гормональных контрацептивов может полностью избавить женщин от болей, возникающих во время овуляции и менструаций. Они также служат профилактикой воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы и регулируют гормональный баланс, что снижает риск образования кист яичников и новообразований органов малого таза и молочной железы», — сказала Ханмирзоева.

Она добавила, что нормализация менструального цикла и снижение предменструального синдрома также являются значительными преимуществами.

«Гормональные препараты способны снижать риск развития доброкачественных опухолей молочной железы, а также рака матки и яичников. Кроме того, они могут устранять появление угрей и предотвращать выпадение волос во время менструаций, что делает их особенно полезными для женщин с проблемной кожей», — рассказала гинеколог.

Ханмирзоева отметила, что такие методы контрацепции могут вызывать и побочные эффекты. К ним относятся умеренная тошнота, боли в области молочных желез, слабые головные боли, незначительное увеличение веса, болезненность груди и кровянистые выделения из половых путей.

«Абсолютные противопоказания к использованию гормональной контрацепции включают беременность, тромбоз, заболевания печени, некоторые болезни сердечно-сосудистой системы, гормонозависимые новообразования молочных желез и половых органов, а также сахарный диабет в прогрессирующей форме с ангиопатиями», — заключила специалист.

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Его цель — снизить высокий уровень незапланированных беременностей и абортов. Кампания этого дня направлена на расширении знаний по вопросам контрацепции среди женщин и мужчин репродуктивного возраста.