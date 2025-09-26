Гинеколог рассказала, каким женщинам противопоказана гормональная контрацепция

Курение усиливает риск тромбозов. В таких случаях женщинам назначают препараты без эстрогена, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Абсолютных противопоказаний для приема гормональной контрацепции можно по пальцам пересчитать. В основном это проблемы со свертывающей системой крови или женщины в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям», — сказала Ерофеева.

Она пояснила, что контрацептивные препараты предоставляются здоровым женщинам репродуктивного возраста, чтобы они контролировали свою фертильность и не делали аборты.

«Гормональная контрацепция не подходит курящим женщинам старше 35 лет: курение увеличивает риск тромботических осложнений, а вместе с возрастом этот риск еще выше. В таких случаях назначаются препараты без эстрогенного компонента — мини-пили. Классические противозачаточные таблетки (КОК) содержат два компонента: искусственный прогестоген и искусственный эстроген», — рассказала врач.

Ерофеева отметила, спирали — тоже безопасная история. Особенно для женщин, которым по тем или иным причинам не подходит гормональная контрацепция.

26 сентября во всем мире отмечается Всемирный день контрацепции. Он проводится под девизом: «Контрацепция: ваша жизнь, ваша ответственность». Дата призвана рассказать молодым людям о методах защиты от нежелательной беременности и сделать это событие плановым и радостным для пар.

