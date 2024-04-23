Гинеколог рассказала, как на ребенка влияет сахарный диабет беременных

Около 7% беременных сталкиваются с диагнозом «гестационный сахарный диабет» (ГСД). Болезнь может быть опасна для роженицы и для ребенка. Она также может стать причиной ранних родов, сообщила РИАМО акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева.

Нарушение углеводного обмена, в том числе ГСД, часто диагностируют именно во время беременности. Скачки уровня глюкозы в крови могут быть у любой женщины. При этом в зоне риска находятся будущие мамы старше 30 лет с ожирением, с синдромом поликистозных яичников.

В списке и те, кто забеременел в результате вспомогательных репродуктивных технологий. ГСД опасен как для женщины, так и для ребенка.

«Из-за ГСД могут развиться многоводие, преэклампсия, инфекции мочевыводящих путей. Также сахарный диабет может стать причиной родов раньше срока и невынашивания беременности», — рассказала Темишева.

При родах у женщины с ГСД может увеличиться риск тромбоэмболии, также ребенок может родиться очень крупным. Есть риск возникновения проблем и во время родов.

«Например, затрудненное рождение туловища при уже показавшейся головке. Также у детей, родившихся у матерей с ГСД, возрастает вероятность развития ожирения и сахарного диабета II типа», — добавила гинеколог.

Если с помощью диеты не получается нормализовать уровень глюкозы, женщине назначают инсулин. Данная терапия не несет опасности матери и плоду, снижает риски осложнений. Однако она должна проводиться только под контролем врача.

Женщины, которые впервые столкнулись с ГСД во время беременности, могут в течение нескольких лет после родов получить диагноз «сахарный диабет». Эти осложнения можно минимизировать, если планировать рождение ребенка, пройти обследования для выявления факторов риска, вести правильный образ жизни и поддерживать здоровый вес.