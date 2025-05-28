Гинеколог ответила, какой период беременности наиболее опасен для плода

Акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова предупредила о том, что во время беременности есть определенный период, когда особенно высок риск осложнений, сообщает Газета.ru .

Как отметила эксперт, каждый триместр играют важную роль в развитии плода, однако первый триместр особенно критичен, так как именно в этот период происходит имплантация эмбриона в полость матки, а также формируются зачатки органов и систем будущего ребенка. По мнению специалиста, именно на ранних сроках развития беременности стоит быть наиболее внимательным, чтобы избежать осложнений.

Казакова добавила что часто в начале срока женщины могут не знать о беременности, но именно в это время плоду может получить максимальный ущерб. Пагубным фактором является употребление алкоголя, курение, занятия травмоопасными видами спорта, прием потенциально опасных медикаментов, рентгеновского излучения и другое.

Во избежание подобных случаев эксперт рекомендовала девушкам как можно раньше обращаться к акушеру-гинекологу, чтобы была возможность своевременно провести необходимые лабораторные и инструментальные исследования, получить рекомендации по питанию, образу жизни или при необходимости начать прием витаминов и поддерживающих препаратов.

«Регулярное наблюдение и выполнение рекомендаций специалиста — важнейшие условия для благополучного течения беременности и правильного развития плода», — заключила врач.