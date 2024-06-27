Гериатр Семенов: тест Струпа поможет пожилым тренировать внимательность

Выполняя тест Струпа 5 раз в день, пожилые могут поддерживать мозговую активность и тренировать внимательность. Кроме того, отличной тренировкой для ума станет сбор пазлов, сообщил РИАМО врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов.

«Во время тестирования наш мозг решает сразу две задачи: он одновременно распознает цвет и текст. Таким образом, упражнение задействует несколько отделов мозга разом. В интернете есть много подобных картинок: где-то слов меньше, где-то больше. Выполняя тест 5 раз в день, мы поддерживаем мозговую активность и тренируем внимательность», — сказал Семенов.

Он пояснил, что это упражнение, основанное на восприятии изображений. Есть текст со словами, обозначающими цвета: красный, синий, зеленый и т. д. При этом значения слов и цвета, которыми они написаны, не совпадают. Человеку нужно вслух назвать цвет, которым написано слово, не обращая внимание на то, что это слово обозначает.

«Пазлы с крупными деталями — еще одна из самых распространенных головоломок, известных каждому с детства. Несмотря на кажущуюся простоту, пазлы являются прекрасной тренировкой для ума», — отметил врач.

Семенов рассказал, что для сборки картины необходима слаженная работа отдельных участков головного мозга. Пазлы развивают творческое мышление, способность анализировать и, что еще важнее, кратковременную память, которая в первую очередь страдает при когнитивных нарушениях.

«Для начала лучше рассмотреть варианты с крупными деталями, не более 50 штук. Затем можно выбрать пазлы с большим количеством элементов», — уточнил специалист.