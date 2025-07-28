Гепатит С: в чем опасность «ласкового убийцы»

Врач Неронов: гепатит С может протекать без симптомов, при этом разрушать печень

Гепатит C часто называют «ласковым убийцей» — он может долгое время протекать бессимптомно, но при этом медленно разрушать печень. Заражение происходит через кровь: при переливании, татуировках, маникюре, использовании нестерильных игл и инструментов. Реже возможна передача половым путем или от матери к ребенку, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Он подчеркнул, что гепатит C в основном переходит в хроническую форму — более чем в 70% случаев. Он становится одной из главных причин цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени).

«Ранняя диагностика осложнена: симптомы могут быть неспецифичными — слабость, утомляемость, дискомфорт в правом подреберье. Часто пациенты узнают о заболевании случайно, при обследовании по другому поводу. Желтуха, как правило, не развивается, а печень увеличивается умеренно», — отметил врач.

На сегодняшний день вакцины от гепатита C не существует, но достижения в лечении впечатляют. Появление прямых противовирусных препаратов, таких как софосбувир, дало возможность добиться излечения более чем у 95% пациентов. Ранее применявшиеся интерфероны и рибавирин уступили место более современным и эффективным схемам.

«Профилактика — важнейшая мера. Она включает строгий контроль за стерильностью инструментов в медицине и косметологии, использование одноразовых игл, отказ от инъекционных наркотиков. Также необходимо регулярно сдавать анализы, особенно если вы входите в группу риска», — посоветовал доктор.

Гепатит C — это не приговор. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения, но важнее не допустить заражения. Регулярное обследование, безопасное поведение и информированность — главные инструменты в борьбе с этой скрытой инфекцией, заключил Неронов.