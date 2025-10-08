Гены и зубы: стоматолог рассказал о влиянии наследственности

Хирург-стоматолог Роман Вольберг заявил, что наследственность может влиять на форму и размер зубов, развитие прикуса, эмаль и предрасположенность к кариесу, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Многие аномалии развития зубов связаны с наследственностью, поэтому следить за здоровьем полости рта необходимо с раннего возраста. Неправильное положение зубов и другие дефекты легче исправить в детстве», — сказал эксперт.

По его словам, оттенок зубов в значительной степени обусловлен проницаемостью и характеристиками эмалевого слоя, его плотностью и строением. При истончении эмали более заметным становится дентин — внутренняя ткань зуба, обладающая природным кремовым оттенком. Генетические факторы играют ключевую роль в определении состояния как эмали, так и дентина.

На развитие зубных тканей могут оказать влияние наследственные одонтопатии — врожденные зубные патологии, обусловленные генетическими аномалиями, проявляющиеся в структурных изменениях эмали и дентина. К ним относятся несовершенный амелогенез и дентиногенез. Речь идет о дефектах формирования зубной эмали — оболочки, защищающей твердые ткани и обеспечивающей зубам сияние.

