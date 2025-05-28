Генетическое тестирование эмбрионов проводят в перинатальном центре Балашихи

Преимплантационное генетическое тестирование уже более 5 лет успешно применяют в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Эта методика помогает значительно повысить шансы на рождение здорового ребенка в рамках ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За время применения этой технологии в МОПЦ выполнено около 400 процедур. Около 120 перенесенных эмбрионов после прохождения ПГТ уже привели к рождению здоровых детей. По результатам тестирования треть эмбрионов оказались непригодными к переносу, что позволило избежать неэффективных попыток ЭКО.

ПГТ позволяет еще до переноса эмбриона в полость матки выявить хромосомные аномалии и наследственные заболевания. В центре применяют три типа генетического тестирования эмбрионов. ПГТ-А позволяет выявить лишние или недостающие хромосомы, например при синдроме Дауна. ПГТ-СП обнаруживает нарушения в структуре хромосом. ПГТ-М помогает определить наследственные заболевания, передающиеся через один ген.

«Каждая успешная беременность — это не просто медицинский результат, это исполненная мечта семьи. Наша задача — использовать все возможности современной генетики, чтобы подарить людям шанс на рождение здорового ребенка», — отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Федотова.

ПГТ — это важный и надежный шаг для супружеских пар с высоким риском наследственных заболеваний, который делает мечту о рождении здорового ребенка реальностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.