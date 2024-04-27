Гематолог раскрыл, как женщины могут узнать о нехватке железа

Врач-гематолог Тимур Бурков заявил, что есть 3 основные причины появления дефицита железа в женском организме, одна из них — недостаточное его содержание в пище. Заподозрить у себя такой недуг можно по нескольким симптомам, сообщает «Вечерняя Москва».

Гематолог отметил, что о нехватке железа говорят бледность и сухость кожных покровов. Кроме того, человек испытывает утомляемость, одышку при подъеме по лестнице, жалуется на учащенное сердцебиение даже в состоянии покоя.

«Если вы заметили у себя эти симптомы, то это повод проверить свой гемоглобин, железо и ферритин», — отметил Бурков.

Врач обратил внимание, что даже долгое употребление препаратов может быть бесполезным, если пациент не знает конкретную причину возникновения у него дефицита железа. В связи с этим эксперт посоветовал обращаться к медикам сразу, как только пациент заподозрил у себя нехватку железа.