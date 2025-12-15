Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно пить на Новый год без вреда для здоровья

Врач Белоусов: на Новый год лучше не мешать разные алкогольные напитки

Безопасный минимум на Новый год — до 40 мл крепкого алкоголя для мужчин и до 30 мл для женщин, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Безопасный минимум алкоголя существует, но он действительно минимальный. Для мужчин — не более 30–40 миллилитров крепкого напитка или бокал вина, для женщин — около 20–30 миллилитров крепкого алкоголя или 100 миллилитров вина», – сказал Белоусов.

Он предупредил, что гораздо опаснее не сколько напиток, а его количество, скорость употребления и смешивание разных видов алкоголя.

«Каждая новая доза увеличивает токсическую нагрузку и риск воспаления поджелудочной железы. Идеальный вариант — один бокал игристого или сухого вина в течение вечера, без повторов и коктейлей», – заключил гастроэнтеролог.