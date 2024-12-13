Гастроэнтеролог рассказал, почему после каркаде может болеть живот

Врач Белоусов: боль в животе после каркаде может указывать на аллергию

Боль в животе после употребления каркаде или чая из гибискуса может сигнализировать о нескольких вещах, в том числе об аллергии, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Во-первых, это может быть аллергическая реакция на компоненты чая или высокая кислотность, что может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или гастритом», — сказал Белоусов.

Он добавил, что также каркаде может приводить к повышенной кислотности желудочного сока, что в некоторых случаях вызывает боли. Если такие симптомы появляются регулярно, стоит проконсультироваться с врачом.

«Для людей с гастритом или повышенной кислотностью важно осознавать, что некоторые напитки могут негативно влиять на состояние желудка. Например, кофеин, содержащийся в кофе и крепком чае, стимулирует выработку желудочной кислоты, что может усилить дискомфорт. Газированных напитков также стоит избегать: углекислый газ может вызывать вздутие и раздражение, а кислоты в составе газировок, такие как лимонная или фосфорная, дополнительно раздражают слизистую желудка», — предупредил врач.

Белоусов отметил, что алкоголь — еще один агрессивный фактор. Он повышает кислотность, что не только усугубляет боль, но и может вызвать обострение гастрита.

«Цитрусовые и ягодные соки, богатые кислотами, например, апельсиновый или клюквенный, также не подходят. Они раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая дискомфорт. Даже молочные напитки, которые кажутся безопасными, у некоторых людей могут вызывать неприятные ощущения, особенно если молоко жирное или имеется непереносимость лактозы», — рассказал гастроэнтеролог.

15 декабря будет отмечаться День чая. В этот день в 1773 году приняли мировую декларацию прав работников чайной индустрии. При этом ООН установил еще один праздник, посвященный напитку, — Международный день чая, который отмечается 21 мая.