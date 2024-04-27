Гастроэнтеролог рассказал, чем плох покупной шашлык

Обычно упаковка с замаринованным шашлыком не позволяет четко увидеть, какие куски мяса внутри, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«А аромат маринада не дает возможности определить, насколько свежее мясо использовалось. Поэтому приобретение готовых кусочков для шашлыка хорошо, если вы уверены в их качестве», — сказал Белоусов.

При этом он отметил, что такой вариант бывает удобен. Не нужно разделывать мясо и ждать, пока оно промаринуется — можно сразу приступить к готовке.

«Рекомендуется выбирать определенные части мяса для жарки на мангале. У курицы — бедро, голень, крылья, у свинины — шея, корейка, ребра, вырезка, а у баранины — корейка, поясничная часть, задняя часть, ребра. Важно обращаться к мяснику на рынке, чтобы получить качественное мясо», — рассказал врач.