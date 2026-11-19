Потеря более 5% массы тела за 6–12 месяцев без ограничений в питании может быть тревожным сигналом. О причинах такого снижения веса рассказала гастроэнтеролог Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Елена Стригунова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Непреднамеренное похудение нередко воспринимают как пользу, однако оно может указывать на состояния, требующие медицинского наблюдения. По словам гастроэнтеролога Елены Стригуновой, избыточную массу тела имеют около двух третей взрослых, но у слишком худых людей проблем со здоровьем не меньше.

«В сутки вес может колебаться в пределах 0,5–2 кг, и это считается нормой. Но если вес не «плавает», а стабильно снижается без каких-либо пищевых ограничений, за шесть-двенадцать месяцев масса тела уменьшилась более чем на 5%, такие изменения могут быть клинически тревожным сигналом», — пояснила врач.

Причинами могут быть сильные эмоциональные потрясения, патологии желудочно-кишечного тракта, гормональные сбои, аутоиммунные и инфекционные заболевания. В такой ситуации увеличение калорийности рациона может не восполнить потерянные килограммы. По словам Стригуновой, набрать вес сложнее, чем сбросить, поэтому при устойчивом похудении без очевидных причин следует обратиться к врачу.

Для предварительной оценки веса используют индекс массы тела — соотношение веса и роста. Нормальными считаются значения от 18,5 до 24,9. Например, при росте 165 см и массе менее 50 кг можно предположить риски для здоровья. Подтвердить или опровергнуть их может только врач на основании лабораторных и инструментальных исследований.

Отношение к весу менялось в разные эпохи. Пышные формы на картинах Рубенса в эпоху барокко в Европе и Кустодиева в Серебряном веке в России считались символом здоровья и высокого социального статуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.