Гастроэнтеролог пояснила, что может скрываться под маской отравления у ребенка

Врач Кузьмина: при симптомах отравления у детей надо сразу вызвать скорую помощь

Детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Екатерина Кузьмина рассказала, при каких симптомах отравления у ребенка нужно бить тревогу и вызывать скорую помощь, а также предупредила, что это может указать на проблемы с ЖКТ, сообщает Газета.ru .

Как отметила медик, отравление — это серьезное расстройство жизнедеятельности организма.

У детей пищевое отравление чаще всего возникает из-за попадания острых кишечных инфекций (ОКИ) в желудочно-кишечный тракт из воды, просроченных продуктов, продуктов с недостаточной термической обработкой — яиц, мяса, рыбы, а также плохо промытых овощей и фруктов или при контакте с заболевшим, уточнила врач.

Основные симптомы кишечной инфекции — боли в животе, повышенная температура, жидкий стул и рвота, вялость и отказ от еды, рассказала Кузьмина.

Она предупредила, что отравление у ребенка опасно эксикозом — резким обезвоживанием организма, от которого страдают сердечно-сосудистая, нервная системы. Нужно бить тревогу, если вы заметили сухость кожи и слизистых, спутанность сознания, ребенок практически не опорожняется или плачет без слез, нарушено зрение, начинаются судороги.

«Данные симптомы требуют незамедлительного вызова скорой медицинской помощи», — подчеркнула врач.

Кроме того, по ее словам, за маской отравления могут скрываться хирургические патологии, заболевания ЖКТ, поэтому необходимо своевременно обратиться к врачу.