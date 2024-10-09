Гастроэнтеролог Подмосковья назвала самые вредные продукты в питании детей

Одна из распространенных ошибок в питании детей связана с включением в рацион ребенка продуктов, содержащих трансжиры, усилители вкуса, эмульгаторы и много сахара. Главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова рассказала, что особенно вредными для организма ребенка являются бургеры, сосиски, колбасы, соусы и различные полуфабрикаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В них мало полезных веществ, но в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры. Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы», — отметила доктор.

Кроме того, трансжиры нарушают работу ферментативной, гормональной и других систем организма. Доказано исследованиями, что такая еда является канцерогенной. Используют трансжиры также в производстве пирожных и печенья с длительным сроком хранения, майонеза, глазированных и плавленых сырков. Если дома готовить несколько раз на одном и том же масле, то домашняя еда также будет содержать трансжиры, предостерегла гастроэнтеролог.

«Также для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Лидерство по вредности для желудочно-кишечного тракта ребенка можно отдать лимонадам. В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком виде — именно это и делает лимонад особенно опасным продуктом. Газированная вода повышает жажду и при этом не может ее утолить — хочется пить еще больше и больше», — заключила Яблокова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.