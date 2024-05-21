Гастроэнтеролог Неронов перечислил методы профилактики гастрита

сегодня в 09:10

Методы профилактики гастрита включают в себя ряд несложных правил. Одно из них — питание с интервалом не более 4–5 часов, рассказал РИАМО гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Пациенты с гастритом страдают из-за поражения слизистой оболочки желудка. Часто заболевание приводит к некорректной работе самого органа. Неронов рассказал, что главными причинами гастрита являются заражение бактерией Helicobacter pylori, воздействие химических веществ, заброс желчи, длительный прием лекарств, курение, стресс, неправильное питание и паразитоз.

«Гастрит имеет сезонные обострения, заболевание активно проявляет себя осенью и весной. Пациенты испытывают боль в районе желудка, страдают от изжоги, отрыжки и тошноты», — отметил гастроэнтеролог.

Если запустить гастрит, могут возникнуть осложнения. Например, у игнорирующих лечение начинается язва, перитонит, рак желудка, открывается кровотечение. Проблем со здоровьем можно избежать, следуя простым правилам для профилактики гастрита.

«Важно вести здоровый образ жизни, правильно и по режиму питаться — с интервалом не более 4–5 часов. Также необходимо отказаться от вредных привычек (табакокурения, злоупотребления алкоголем) и частого потребления фастфуда», — перечислил Неронов.

Важную роль играют своевременные обследования, лечение инфекций и паразитоза. Если заболевание уже есть, важно проводить профилактику по его обострению — придерживаться диеты и наблюдаться у гастроэнтеролога.