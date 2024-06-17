Гастроэнтеролог назвала средиземноморскую диету лучшей для здоровья печени

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя рассказала, что средиземноморскую диету можно назвать лучшим вариантом для сохранения здоровья печени. По ее словам, стабильно функционирующая печень — ключ к здоровью всего организма, сообщает «Вечерняя Москва».

Медик обратила внимание, что в рамках средиземноморской диеты необходимо есть по 5 порций фруктов и овощей ежедневно, заменить животные белки растительными и потреблять достаточно клетчатки. Также следует отказаться от красного мяса в пользу птицы и рыбы.

Необходимые организму углеводы можно получать из коричневого риса, макарон и цельнозернового хлеба. Заможняя предупредила, что при таком рационе человеку также необходимо потреблять достаточный объем жидкости.

Средиземноморская диета не только полезна для печени, но и снизит риск появления сахарного диабета, ожирения, болезней сердечно-сосудистой системы, отметила гастроэнтеролог.