Гастроэнтеролог: мороженое можно есть не чаще 2–3 раз в неделю

Есть мороженое можно не чаще двух-трех раз в неделю, но безопасная доза зависит от индивидуальных потребностей человека, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Безопасная доза мороженого зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья человека, но в общем рекомендуется ограничить потребление сахара и калорий. Есть мороженое можно не чаще двух-трех раз в неделю. Иначе здоровье может пострадать», — сказал Белоусов.

Он добавил, что превышение дозы может привести к набору веса, увеличению уровня сахара в крови и повышению риска развития сбоев в метаболизме и других заболеваний.

«При этом сочетание мороженого со свежими фруктами, орехами или йогуртом может повысить его питательную ценность. Например, ягоды добавляют клетчатку и витамины, орехи — полезные жиры и белок, а греческий йогурт создает баланс между сладостью и белком, делая десерт более сытным и питательным», — рассказал врач.

Белоусов также предупредил, что есть мороженое зимой можно, но важно помнить о температурном контрасте.

«Употребление холодных десертов в мороз может быть опасным, так как это может привести к переохлаждению или возникновению заболеваний, таких как ангина. Рекомендуется есть мороженое в помещении, где температура более теплая, чтобы снизить риски. Если все же есть мороженое на улице, следует быть внимательным и умеренным в его количестве», — заключил специалист.

24 января во всем мире отмечается Международный день эскимо. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон получил патент на этот вид мороженого.