Врач-терапевт и гастроэнтеролог Домодедовской больницы Зинаида Демихова рассказала о симптомах заболеваний пищеварительной системы, которые нельзя игнорировать, и дала рекомендации по питанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Горечь во рту и тяжесть в правом подреберье — поводы записаться к терапевту. По словам гастроэнтеролога Домодедовской больницы Зинаиды Демиховой, эти симптомы могут быть первыми сигналами серьезных заболеваний. Внимания врача также требуют запор или диарея, снижение веса без видимых причин и отрыжка с неприятным запахом.

Врач развеяла несколько заблуждений о питании. В частности, сладкое не всегда вредно.

«Небольшая порция сухофруктов или горького шоколада полезна для вашего организма», — пояснила специалист.

По словам Демиховой, одна чашка качественного кофе не только не навредит, но и может благотворно влиять на пищеварение. Имбирь и небольшое количество острого перца чили стимулируют перистальтику кишечника. Кисломолочные продукты содержат пробиотические ферменты, которые помогают переваривать пищу.

Желающим похудеть врач посоветовала избегать резких ограничений в еде.

«Не нужно резко переставать есть. Важно подходить сбалансированно, считать калории и обязательно активно двигаться!» — подчеркнула Демихова.

Регулярные медицинские осмотры и диспансеризация помогают выявить заболевания пищеварительной системы до появления выраженных симптомов. Это позволяет вовремя начать лечение и избежать тяжелых осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.