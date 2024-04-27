Гастроэнтеролог Белоусов: шашлык детям до 10 лет не рекомендуется

Детям до 10 лет, а еще людям с заболеваниями пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы и почек не рекомендуется употребление шашлыка, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Однако в умеренных количествах шашлык может быть полезен, так как является источником белка, витаминов и микроэлементов», — сказал Белоусов.

Он добавил, что шашлык содержит канцерогены, которые могут быть вредны для здоровья. Приготовление маринада на основе натуральных ингредиентов поможет улучшить вкус и свойства мяса.

«При приготовлении шашлыка избегайте пережаривания мяса и контакта жира с огнем, чтобы предотвратить образование вредных веществ. Подгоревшие участки мяса следует обрезать. Употребляйте шашлык в разумных количествах и сочетайте с овощами, зеленью и хлебом темных сортов», — посоветовал врач.

По его словам, переедание шашлыка, особенно жирного, может привести к неприятным ощущениям и трудностям в переваривании. Употреблять его нужно разумно, соблюдая принципы здорового питания и приготовления блюда.