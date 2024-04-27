Гастроэнтеролог Белоусов перечислил правила выбора мяса для шашлыка

При выборе мяса для шашлыка, будь то свинина, говядина или баранина, важно, чтобы животное было молодым, мясо имело розовый цвет, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«При выборе мяса для шашлыка, будь то свинина, говядина или баранина, важно, чтобы животное было молодым, мясо имело розовый цвет и содержало жирок. Свежесть и отсутствие замораживания обязательны. Считается, что из свинины получается самый сочный и мягкий шашлык, особенно если использовать шейку или корейку. Лопатка или вырезка также подходят, но не всегда», — сказал Белоусов.

Он отметил, что любители мяса знают, насколько вкусным бывает шашлык из молодой баранины. Определить возраст барана можно по ширине его ребер — у молодых животных они тонкие.

«Молодая баранина имеет светлый оттенок, содержит мало жира, который белого цвета. Для приготовления шашлыка больше подходят окорок, корейка и вырезка. Баранья шея не такая мягкая, как свиная, и не подходит для шашлыка», — рассказал врач.

По мнению Белоусова, если вам кажется, что говядина жесткая и не годится для шашлыка, значит, вы просто не пробовали правильную говядину.

«Попробуйте приготовить шашлык из розовой молодой телятины, хорошо откормленной и содержащей жировые прослойки, так называемую мраморную говядину. Для мангала подойдут говяжья вырезка, филе, кострец и лопатка», — посоветовал гастроэнтеролог.

Тем, кто планирует приготовить шашлык из курицы, рекомендуется выбрать бедро без кости или голень, уточнил специалист.

«Хотя некоторые предпочитают использовать куриные крылья, они содержат много косточек. Опытные повара могут также приготовить шашлык из грудки, но она может быть суховатой и испортить блюдо. Свежая курица обладает сухой кожей, отсутствием неприятного запаха, на тушке нет вмятин от надавливания», — заключил Белоусов.