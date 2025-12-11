Гарбузов: столичный завод запускает производство биотехнологических лекарств полного цикла

Столичная производственная площадка «Биннофарм», входящая в «Биннофарм Групп», прошла проверку министерства промышленности и торговли РФ и получила сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для выпуска моноклональных антител (МАБ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

МАБ — активное вещество для препаратов, применяемых для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и других заболеваний. Компания представит их на рынке уже в первой половине предстоящего года.

«Фармацевтическая отрасль — одно из приоритетных направлений развития московской промышленности. Город обеспечивает все необходимые условия для того, чтобы компании могли осваивать самые сложные технологии и выпускать инновационные лекарственные средства. Так, завод „Биннофарм“ получил разрешение на производство моноклональных антител и в следующем году представит на рынке первый препарат этой серии. На площадке уже приступили к выпуску субстанции», — уточнил Гарбузов.

Первым продуктом станет адалимумаб — биологический иммунодепрессант, применяемый более чем по 10 показаниям, включая ревматоидный артрит, псориаз, болезнь Крона, болезнь Бехчета и др. За год компания планирует выпустить почти 10 тыс. упаковок данного лекарства. Параллельно ведутся работы по локализации производства еще нескольких биотехнологических препаратов.

«Успешное прохождение проверки Минпромторга РФ — важное подтверждение того, что наши процессы соответствуют самым современным международным требованиям. Расширение лицензии и запуск производства моноклональных антител открывают для компании новый уровень технологического развития. Моноклональные антитела — важная часть современной терапии для лечения широкого спектра заболеваний, включая онкологические и аутоиммунные. Их производство требует высокоточного оборудования, развитой биотехнологической инфраструктуры и зрелой системы качества», — сказала корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш.

Известно, что предприятие вкладывает дополнительные средства в свое развитие при содействии города. «Биннофарм» имеет статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот, а также пользуется программой компенсации процентов по инвестиционным кредитам от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

По итогам 9 месяцев текущего года столичная площадка производителя увеличила объем выпуска лекарственных препаратов на 34% по сравнению с прошлым годом.