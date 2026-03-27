Галлюцинации и синяя моча: в больницу Кемерова привезли тяжелого пациента

Врачи спасли кемеровчанина после отравления раствором для наружного применения

В Кемерове врачи больницы М. А. Подгорбунского спасли мужчину с тяжелым отравлением после самолечения, сообщает Сiбдепо .

В середине марта в медучреждение доставили мужчину в состоянии возбуждения и с галлюцинациями. Он не реагировал на врачей и повторял фразу «метиленовый синий». Анализы показали необычный симптом — сине-зеленый цвет мочи.

«Со слов сопровождавшего сына, в октябре 2025 года у пациента выявлено онкологическое заболевание, и он, вероятно, занимался самолечением», — сообщили специалисты.

Выяснилось, что после постановки диагноза мужчина нашел в интернете способ «лечения», однако препарат предназначен для других целей.

«В токсикологии он используется как антидот при отравлениях цианидами, сероводородом, оксидом углерода и метгемоглобинобразующими ядами», — пишут эксперты.

Почти две недели пациент ежедневно пил раствор, предназначенный только для наружного применения. В результате развилось тяжелое отравление. После недели интенсивной терапии состояние стабилизировалось, мужчину выписали.

