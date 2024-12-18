Гаймориты и переломы: врач рассказала об опасности зубных кист

Хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, главный врач и основатель авторской стоматологии в Москве Вероника Мелехова заявила, что фиброзная киста в зубе может привести к гаймориту или даже перелому челюсти, сообщает «Вечерняя Москва».

«Главная опасность кисты в том, что иногда она не дает симптомов и может достигать больших размеров. Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти», — сказала доктор.

По ее словам, на верхней челюсти киста может прорасти в пазуху и вызвать гайморит, а если вытеснит и утончит кость, то перелом. Но такие случаи происходят очень редко.

Важно понимать, что кисты, возникающие вследствие кариеса и последующего пульпита, не проходят сами. Обязательно нужно вовремя и регулярно посещать врача-стоматолога.