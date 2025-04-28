Футболисты скорой медпомощи победили сборную врачей Подмосковья

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В свободное от дежурств на подстанциях и вызовов время мужчины скорой помощи Московской области проводят свой досуг с пользой для здоровья. Они играют в футбол с коллегами из медучреждений столичного региона. Матчи проходят на регулярной основе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сборная команда по футболу Московской областной станции скорой медицинской помощи 26 апреля встретилась в товарищеском матче со сборной врачей столичной области. Игра проходила на стадионе «Вымпел» в Королеве. Наша команда показала слаженную, красивую игру и одержала победу со счетом 8:2», — сказала модератор матча — заведующая Королевской подстанцией скорой медицинской помощи Юлия Сортова.

Ранее, 22 марта, команда Подмосковной скорой в принципиальном матче обыграла сборную скорой и неотложной помощи имени Пучкова (Москва). В мае подмосковные футболисты-медики примут участие в турнире среди профсоюзных организаций Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.