Фундамент будущей многопрофильной клиники начали возводить в Балашихе

В Балашихе заливают фундамент здания многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница» на 1123 койки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Строительство учреждения началось в марте этого года. Его стоимость — более 36 миллиардов рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов. В работах на объекте задействованы 100 строителей и порядка 66 единиц техники.

Ход работ оценил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, представители министерства строительного комплекса региона.

«Это важный и нужный объект для нашего региона. После закладки первого камня в фундамент больницы с участием губернатора Андрея Воробьёва и вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой здесь проделан большой объём работ. Работы выполняются в соответствии с графиком. Строительные работы планируют завершить до конца 2026 года. Затем начнется оснащение необходимым оборудованием специалистами, чтобы в 2027 году ввести его в эксплуатацию», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что больница станет самым крупным медицинским центром Московской области. Многопрофильная больница будет состоять из шести блоков: два хирургических, центральный с приёмным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. Этот флагманский медцентр оснастят самым современным оборудованием.

В больницу смогут оперативно и быстро доехать жители и близлежащих городов Московской области, которые находятся на востоке региона.

В рамках выездного совещания по строительству многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница» участники обсудили и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры округа.

Ранее Андрей Воробьёв поблагодарил президента России за то, что на территории Московской области реализуется второй очень важный проект здравоохранения.

«Мы бы сами вряд ли смогли реализовать такой амбициозный план. На восточном направлении Подмосковья живут порядка 1,5 млн человек, и такой медицинский центр нам был очень необходим», — сказал Воробьёв.