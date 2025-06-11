Фолликулит и экзема: ношение юбок в общественных местах опасно для здоровья
Врач-инфекционист Марият Мухина заявила, что ношение юбок и шорт в общественных местах может нанести вред здоровью и привести к развитию инфекционных и социально-психологических заболеваний, сообщает Life.ru.
«В таких условиях возможна передача бактерий, вирусов и простейших через бытовой контакт. На сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки, демодекс. Контакт голых ног с сиденьем повышает риск микротравм и проникновения патогенов», — рассказала эксперт.
Все это, по мнению врача, может привести к фолликулиту, экземе или даже к более серьезным инфекциям. А из-за повышенной влажности и температуры начинают размножаться дерматофиты, вызывающие грибковые заболевания кожи и ногтей.
Более того, в общественных местах можно натолкнуться на аллергены, загрязнители и химические вещества. А на ногах кожа чувствительна и подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями.
Не стоит забывать о том, что ношение мини-юбок и шорт является не совсем нормальным с точки зрения культурных норм и воспринимается иногда как провокация или нарушение. Такое поведение со стороны общества может негативно сказаться на психическом здоровье.
В заключение Мухина рекомендовала при выборе одежды обращать внимание на санитарно-эпидемиологические риски и культурные особенности. Стоит пользоваться салфетками для очищения сидений, носить одежду, препятствующую проникновению в кожу загрязнений и инфекций, и избегать конфликтов.