Фолликулит и экзема: ношение юбок в общественных местах опасно для здоровья

Врач Мухина: юбки и шорты не защищают кожу от инфекций и вирусов

Врач-инфекционист Марият Мухина заявила, что ношение юбок и шорт в общественных местах может нанести вред здоровью и привести к развитию инфекционных и социально-психологических заболеваний, сообщает Life.ru .

«В таких условиях возможна передача бактерий, вирусов и простейших через бытовой контакт. На сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки, демодекс. Контакт голых ног с сиденьем повышает риск микротравм и проникновения патогенов», — рассказала эксперт.

Все это, по мнению врача, может привести к фолликулиту, экземе или даже к более серьезным инфекциям. А из-за повышенной влажности и температуры начинают размножаться дерматофиты, вызывающие грибковые заболевания кожи и ногтей.

Более того, в общественных местах можно натолкнуться на аллергены, загрязнители и химические вещества. А на ногах кожа чувствительна и подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями.

Не стоит забывать о том, что ношение мини-юбок и шорт является не совсем нормальным с точки зрения культурных норм и воспринимается иногда как провокация или нарушение. Такое поведение со стороны общества может негативно сказаться на психическом здоровье.

В заключение Мухина рекомендовала при выборе одежды обращать внимание на санитарно-эпидемиологические риски и культурные особенности. Стоит пользоваться салфетками для очищения сидений, носить одежду, препятствующую проникновению в кожу загрязнений и инфекций, и избегать конфликтов.