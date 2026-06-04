ФМБА получило разрешение на клинические испытания вакцины от лихорадки Денге

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Вероника Скворцова сообщила о начале исследования вакцины от лихорадки Денге

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое исследование вакцины против лихорадки Денге. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает RT .

«Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге, сделанной на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин», — сказала Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Глава ФМБА уточнила, что при разработке использовали глубинный белок всех четырех основных штаммов вируса.

«На доклинической стадии, на экспериментальных животных показали хорошую переносимость, отсутствие так называемого ADE, эффекта усиления инфекции. И самое главное, хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях», — пояснила она.

Скворцова отметила, что в странах Азии и в Австралии инфекция остается «большим злом».

«Страдают сотни тысяч людей, и многие из них в тяжелой форме переносят эту инфекцию», — подчеркнула она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о наработках отечественных ученых по вакцине против нового штамма Эболы.

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