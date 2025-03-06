Флагманский центр столичного Склифа за 2 года принял более 120 тыс пациентов
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Флагманский центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, открывшийся два года назад в Москве, стал одним из первых по внедрению инновационных диагностических методов. За время работы он оказал помощь более чем 120 тыс. человек, сообщает «Царьград».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о деятельности центра. По его словам, учреждение, работающее уже два года, приняло больше 120 тыс. пациентов, чаще всего с травмами и острыми хирургическими патологиями.
Градоначальник подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь в центре оказывается в течение 24 часов.
«Склиф одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи», — отметил Собянин.
Он также упомянул, что центр оснащен гибридными операционными и вертолетной площадкой.
Пациенты и их близкие находятся в комфортных условиях и имеют круглосуточный доступ к психологической поддержке, заключил мэр Москвы.