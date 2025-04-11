Фильтры не защищают от лямблий: паразитолог рассказал об очищении воды

Паразитолог Бартули: фильтры для воды не защитят ее от опасных лямблий

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что фильтры-кувшины для воды, как и системы фильтрации с отдельным краном не всегда способны очистить воду от опасных для здоровья человека лямблий: единственный способ — это подогреть жидкость хотя бы до 70 градусов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, лямблии — это простейшие паразиты: они задерживаются в просвете двенадцатиперстной кишки и размножаются делением, способны привести к лямблиозу.

«Если это острый лямблиоз, и человек впервые переносит эту инфекцию, то может быть диарея, боли в правом подреберье, боли в кишечнике, часто жидкий стул, может даже подняться температура. В хронической фазе лямблиоз может приводить, например, к выпадению волос, кожным высыпаниям и даже сменам настроения и депрессии. Не зря же его называют болезнью печали и тоски», — сказал доктор.

Лечат лямблиоз антибактериальными препаратами и зондированием, также отметил он.