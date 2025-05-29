Филиал перинатального центра Подмосковья открыт в ЖК «Измайловский лес» Балашихи

В декабре 2024 года в жилом комплексе «Измайловский лес» Балашихи начал работу филиал Московского областного перинатального центра. Это первый и единственный в районе кабинет акушера-гинеколога, совмещенный с кабинетом ультразвуковой диагностики, где помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь оказывают полный комплекс медицинских услуг по сопровождению беременности — от постановки на учет с первых недель до подготовки к родоразрешению. Женщины проходят обследования, получают консультации, а при необходимости направляются в основное здание центра для прохождения расширенного обследования и приема у смежных специалистов.

С момента открытия в филиал уже обратились более 1000 женщин. Большинство пациенток — жительницы ЖК «Измайловский лес» и микрорайона «Новое Измайлово».

«Очень важно, что теперь жительницы микрорайона могут получать бесплатную квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя время на дорогу. Это особенно удобно для будущих мам», — отметила Ярославна Святославовна.

Кроме ведения беременности, кабинет оказывает гинекологическую помощь: проводится диспансеризация репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 21 года до 49 лет, включающая осмотр, забор анализов и УЗИ органов малого таза и щитовидной железы.

Записаться на прием можно через регистратуру Московского областного перинатального центра по телефону: 8(495)521-02-60. Филиал открыт для всех жительниц Балашихи и Московской области, независимо от адреса регистрации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.